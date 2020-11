Freizeit : Nächstes Jahr soll’s wieder Musik am Maar geben

DAUN Der Vorverkauf läuft: Organisatoren des Festivals „Klassiker auf dem Vulkan“ setzen auf Publikumsmagneten wie Brings und das bewährte Konzept mit Konzerten in besonderem Ambiente.

Sonntag, 13. Juni, 16 Uhr: Eröffnungskonzert mit Klassikern für Gitarre und Harfe mit Mirjam Schröder und Maximilian Mangold im Forum Daun. Freitag, 25. Juni, 20.30 Uhr: Open Air am Gemündener Maar: Die Nacht der Tenöre. Samstag, 26. Juni, 20.30 Uhr: Open Air am Gemündener Maar mit Brings. Samstag, 3. Juli, 20.30 Uhr: Open Air am Gemündener Maar mit Joe Cocker Tribute.

„2020 hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schweren Herzens mussten wir einsehen, dass unser Festival zum Wohle aller nicht stattfinden konnte. Doch wir blicken 2021 mit neuer Zuversicht entgegen und gehen fest davon aus, dass das Festival im Rahmen der Möglichkeiten stattfinden kann“, sagt Thomas Räthlein, Leiter der Kur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun. „Mit dem Start des Vorverkaufs wollen wir sowohl an die Kulturliebhaber der Region als auch an die Eventbranche ein Signal senden: Nach den schwierigen vergangenen Monaten geben wir nächstes Jahr wieder Vollgas. Wir brauchen die Kultur und die Kultur braucht uns – im kommenden Jahr mehr denn je.“

Den Auftakt übernimmt am 13. Juni das Duo Mirjam Schröder und Maximilian Mangold mit ihren Klassikern für Gitarre und Harfe im Forum Daun. Ihr Programm beinhaltet auch Werke von Ludwig van Beethoven. Am 25. Juni steht die Nacht der Tenöre auf der Bühne am Gemündener Maar, weiter geht es dort am Tag darauf, wenn die Kölner Kultband Brings auftritt. Die Open-Air-Konzerte der Gruppe haben besonders großen Zuspruch gefunden. Zum Abschluss verspricht die Gruppe „Joe Cocker Tribute“ am 3. Juli zwei Stunden Mitsing-Garantie, ebenfalls unter freiem Himmel am Gemündener Maar.