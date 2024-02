VR Bank RheinAhrEifel zieht Jahresbilanz Zufriedenstellende Zahlen trotz vieler Unsicherheiten

Das bestätigt auch Thomas Klassmann, der als Direktor den Regionalmarkt Eifel von Daun aus leitet: „Die Fusion ist reibungslos gelaufen, was zu erwarten war, haben wir in den vergangenen Jahren doch schon einige Erfahrung mit solchen Zusammenschlüssen sammeln können.“ Für ihn und seine rund 30 Kolleginnen und Kollegen am Standort Daun war 2023 ein besonderes Jahr: Im September konnte der Neubau in der Innenstadt bezogen werden. Die Kunden mussten sich dabei nicht groß umstellen, der neue Standort liegt gleich gegenüber des früheren. Gut sieben Millionen Euro wurden investiert, aus Sicht der Bank gut angelegtes Geld in eine „nachhaltige Standortsicherung.“