Gerolstein/Stadtkyll : VRT vergibt Busnetz rund um Gerolstein

Gerolstein/Stadtkyll Welches Busunternehmen das Gebiet künftig bedient und welche neuen Buslinien es ab Dezember 2023 dort geben wird.

(red) Das Busunternehmen Linden Reisen GmbH & Co. KG aus Stadtkyll in der Eifel hat den Zuschlag für beide Lose des Busnetzes Kylltal bekommen. Das hat der Zweckverband des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) am Mittwoch, 7. Dezember, bei seiner Verbandsversammlung in Kröv beschlossen, nachdem zuvor der Kreisausschuss des Landkreises Vulkaneifel sowie die Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) der Vergabe zugestimmt hatten.