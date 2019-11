Tourismus : Ein Turm ohne Aussicht

Steineberg/Daun Die Vulcano Infoplattform in Steineberg ist derzeit gesperrt und muss saniert werden.

Doch Verhandlungen darüber, wer die Kosten trägt und Firmen zu finden, haben bereits viel früher stattgefunden, sagt Loosen. Schon im Jahr 2017 sei man an den Natur- und Geopark Vulkaneifel bezüglich eines Zuschusses zu den Kosten von rund 20 000 Euro herangetreten. Eine Zusage über 10 000 Euro habe es dann im März diesen Jahres gegeben. Den Rest übernehmen die Verbandsgemeinde Daun und die Gemeinde Steineberg je zur Hälfte.

Eine Firma war zwischenzeitlich auch gefunden worden, „die sich der Verantwortung und der Vorschriften bewusst war und entsprechende Fachkenntnisse vorweisen konnte“, sagt Loosen. Denn das Prozedere ist nicht gerade einfach. Bis zur ersten Plattform, etwa in fünf Metern Höhe müsse die faulende Stütze entfernt werden. „Mithilfe eines Kranes muss dann der komplette Turm gehalten werden“, erklärt der Bauamtsleiter. „Bis in dem entsprechenden Bereich eine Metallstütze eingebaut ist.“ Die werde dann mit Holz verkleidet, so dass das Gesamtbild wieder stimme.