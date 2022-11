Regionale Wirtschaft : Der Ofen ist bald aus: Eifeler Traditionsunternehmen schließt nach über 300 Jahren

Seit mehr als 330 Jahren ist die Jünkerather Gießerei in der Eisen- und Stahlindustrie tätig. Dieses Kapitel endet am 31. Januar 2023. Foto: Insolvenzverwalter Foto: TV/Insolvenzverwalter

Jünkerath In der Gießerei in Jünkerath gehen am 31. Januar die Lichter aus. Das Unternehmen war seit Juli im Insolvenzverfahren. 101 Arbeitsplätze gehen verloren. Hoffnung gibt es lediglich für die Beschäftigten einer Tochterfirma.