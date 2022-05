Wirtschaft : Vulcast Jünkerath: Insolvenzverwalter und Gewerkschaft kämpfen für den Erhalt von 200 Arbeitsplätzen

Jünkerath Für die traditionsreiche Eisengießerei wird nach einem Investor gesucht. Corona, Kurzarbeit und Flutkatastrophe haben an einen Anteil an der Schieflage. Doch die IG Metall sieht auch Versäumnisse seitens der Geschäftsführung.

Das Werk gehe nun in das vierte Insolvenzverfahren seit 1999, sagt Christian Schmitz, Chef der IG Metall Trier. Auch diesmal sei die Situation für die Arbeitnehmer ernst, aber nicht aussichtslos: „Die Auftragsbücher der Gießerei sind gut gefüllt. Wir müssen nun gemeinsam mit dem bestellten Insolvenzverwalter Ingo Grünewald die Steine aus dem Weg räumen, damit es in Jünkerath weiter gehen kann“, sagt Schmitz. Ein Sozialplan für die Beschäftigten müsse nicht erstellt werden.

Die Vulcast GmbH, vormals Ergocast, gehört seit 2019 der Holding-Gesellschaft „Callista Private Equity“ mit Sitz in München an. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird ein neuer Investor gesucht, der Geschäftsbetrieb werde gemeinsam mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Ingo Grünewald fortgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung der beauftragten Kanzlei Schmidt in Trier.