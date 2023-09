Und so gut, dass zum fünften Mal in Folge Deutsche Meisterschaften im Rahmen des VulkanBike ausgetragen wurden. Die Premiere der Gravelbike-DM nennt Appelmann „historisch“. Etwa ein Viertel der rund 1500 gemeldeten Teilnehmer für mit den rennradähnlichen, aber geländegängigen Fahrrädern. So wie bei der E-Bikern werde so die VulkanBike-Zielgruppe erweitert. Zukunftssicherung! Der VulkanBike gehöre zur deutschen Top fünf und sei eine der wenigen Radsportveranstaltungen, die wachse, so Appelmann.