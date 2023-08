Traditionsveranstaltung rund um Daun 21. Auflage des Vulkanbike-Marathons: Wie viele Sportler antreten und was die Eifel von solchen Veranstaltungen hat

Veranstaltungen sind ein Baustein in der Tourismusförderung einer Region. Rund um Daun wird das mit dem VulkanBike-MTB-Marathon, der am 9. September (ab 9 Uhr) zum 21. Mal stattfindet, besonders deutlich. „Rein optisch kann man das greifen“, erklärte Friedhelm Marder jüngst auf der Pressekonferenz zur Veranstaltung. Am VulkanBike-Wochenende seien der Verkehr dichter und die Terrassen der Restaurant und Cafés voll, so der Dauner Stadtbürgermeister. Er höre immer wieder, dass diese Veranstaltungen auch für die Einzelhandel wichtig seien, ergänzte Dietmar Pitzen von der Sparkasse Vulkaneifel.