Kostenpflichtiger Inhalt: Veranstaltung : Alles anders als sonst, aber Vulkanbike findet statt

Die Vulkanbike-Rennen rund um Daun finden statt, in zwei Wochen ist es soweit. Foto: Holger Teusch

Daun „Wir freuen uns, dass wir den Vulkanbike 2020 veranstalten können, der ein Vulkanbike light wird, und es ist eine Ehre für uns, dass wir die Premiere der Deutschen E-MTB-Meisterschaft in die Vulkaneifel geholt haben.“ Mit diesen Worten macht Veranstalter Markus Appelmann Vorfreude auf das traditionelle Mountainbike-Rennen, das in zwei Wochen (am Samtag, 12. September) steigt und das seit inzwischen 19 Jahren jeweils knapp an die 2000 Bergradsportler im September in die Vulkaneifel lockt.