Frau starb am Unfallort Zehn Monate auf Bewährung für Paketfahrer nach tödlichem Unfall in der Vulkaneifel

Vor fast einem Jahr ereignete sich ein schwerer Unfall auf der L67 in der Nähe von Dreis-Brück. Ein 33-jähriger Paketfahrer überholte, trotz absolutem Überholverbot, ein Fahrzeug und stieß dabei frontal mit zwei weiteren Autos zusammen. Eine 55-jährige Fahrerin starb noch am Unfallort, ihr Beifahrer, sowie der andere Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.