Müllabfuhr : Abfall: auch Berndorf und Oberbettingen ohne Abfuhr

Mülltonnen in Prüm. Symbolfoto: Fritz-Peter Linden Foto: Fritz-Peter Linden

Berndorf/Oberbettingen In zwei weiteren Dörfern in der Vulkaneifel ist an Silvester und am Montag, 4. Januar, nicht überall der Müll abgeholt worden: Berndorf und Oberbettingen.

Wie der TV am Dienstag und Mittwoch berichtete, fuhr der Müllwagen bereits an Silvester in Kerschenbach, Lissendorf und Stadtkyll und am Montag dieser Woche in Walsdorf-Zilsdorf und Oberehe-Stroheich eine Reihe von Straßen nicht an.

Das Gleiche erfahren wir jetzt auch aus in Berndorf und Oberbettingen: Damit erstrecken sich die ausgefallenen Leerungen auf mittlerweile sieben Gemeinden in der Vulkaneifel. Als Grund für die Ausfälle hatte der zuständige Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) die winterlichen Wetterbedingungen angegeben.

Jetzt ärgert man sich darüber auch in Berndorf: „Für viele Bürger ist es die erste Abholung im neuen Jahr, und die Tonnen sind voll“, schreibt der erste Beigeordnete der Ortsgemeinde, Paul Becker, in einer E-Mail an den Zweckverband, an Landrat Heinz-Peter Thiel und an Hans Peter Böffgen, den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Gerolstein, und fragt: „Was haben die Fahrer früher geleistet, als es noch richtigen Schnee in den Straßen gab? Können wir uns als Ortsgemeinde jetzt darauf einstellen, dass bei fünf bis zehn Zentimetern Schnee wir nicht mehr befahren werden?“

Außerdem könne er nicht verstehen, dass „mit zwei verschiedenen Maßstäben“ gearbeitet werde: Denn ebenfalls am Montag, schreibt Becker, „wurden bei uns die Biomüllcontainer geleert. Eine dieser Tonnen befindet sich an einer der höchsten Stellen im Ort (Gemeinde- und Vereinshaus) und wurde gegen 10 Uhr angefahren.“ Der Restmüll hingegen sei stehengeblieben. In seinem Berufsleben habe er gelernt, der Kunde sei König, „das trifft für Ihre Dienstleistungen in diesem Fall nicht zu“.