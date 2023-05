Nach erneuter Automatensprengung Kreissparkasse Vulkaneifel schränkt bisherige Bargeldversorgung deutlich ein

Vor diesem Hintergrund werden die Geldautomaten Mehrener Straße in Daun, Sarresdorferstraße in Gerolstein, Kölner Straße in Hillesheim und in Uersfeld vorübergehend bis auf weiteres außer Betrieb gesetzt. Darüber sind laut KSK schon oder werden noch die jeweiligen Bürgermeister informiert. Automaten in der Hauptstelle in Daun sowie in den Filialen in Gerolstein, Hillesheim und Kelberg stehen vorübergehend bis auf weiteres montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr zur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten werde das Bargeld den Automaten entnommen. „insofern machen Sprengungen dieser Automaten keinen Sinn“, heißt es in der Mitteilung der Bank. In diesem Zusammenhang verweist die KSK auf die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens im Onlinebanking oder auch mit der SparkassenApp via Smartphone sowie dem Bezahlen mit der Karte hin.