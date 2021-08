Pandemie : Inzidenz in der Vulkaneifel zu hoch: Corona-Regeln werden verschärft

Daun Seit wenigen Tagen gelten bereits in fast der ganzen Region die Corona-Regeln bei einer dauerhaft erhöhten Inzidenz. Nun kommen die Maßnahmen auch auf den Kreis Vulkaneifel zu.

Nach Auskunft des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz hat die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Vulkaneifel an drei Tagen in Folge den Schwellenwert von 35 überschritten. Am Samstag, 28.08. lag der Wert bei 37,9, am Sonntag, 29.08.2021 bei 56,1 und am heutigen Montag, 30.08.2021 bei 54,4. Damit treten ab Mittwoch, 01. September 2021, 0:00 Uhr die in der 25. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz für diesen Fall vorgeschriebenen Regelungen auch im Landkreis Vulkaneifel in Kraft.