Samuel Fitwi Ein Traum wird wahr: Die Vulkaneifel feiert ihren zweiten Olympiateilnehmer

So ganz allein im Mittelpunkt zu stehen, ist für Samuel Fitwi immer noch etwas Besonderes und für ihn gewöhnungsbedürftig. Dem symbolisch aufgespannten Zielband beim Empfang des Gerolsteiners nach der Rückkehr in die Vulkaneifel nach seinem Rekordlauf wollte der 28-Jährige zunächst ausweichen. Dass das Band extra gespannt wurde, damit er es durchlaufe, kam ihm erst gar nicht in den Sinn. Fitwi ist seit vergangenen Sonntag der zweitschnellste deutsche Marathonläufer „aller Zeiten“. Der Empfang in Daun zeigte aber auch, er ist weiterhin der zurückhaltende, nette junge Mann von nebenan.