Nach Automatensprengungen Zahlreiche Geldautomaten geschlossen - So will die Sparkasse nun weitermachen

Die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel hat sofort nach der jüngsten Automatensprengung in Stadtkyll in der Nacht auf Montag, 8. Mai, bei der ein als hochsicher geltender Automatenbunker angegriffen und beschädigt wurde, die Reißleine gezogen. Die Bargeldversorgung an Automaten wurde drastisch eingeschränkt. Lediglich in den Geschäftsstellen gibt es nun zu den Öffnungszeiten noch Bargeld: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 16 Uhr sowie mittwochs bis 18 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten werde das Bargeld den Automaten entnommen. Die reinen Selbstbedienungsautomaten wie in der Mehrener Straße in Daun, der Sarrresdorfer Straße in Gerolstein, der Kölner Straße in Hillesheim sowie in Gillenfeld und Uersfeld sind vorübergehend bis auf weiteres außer Betrieb gesetzt.