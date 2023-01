Jugendarbeit : „Es ist wichtig, die Gegend zu kennen“: Hendrik Müller ist der Neue für die Jugendarbeit in der Vulkaneifel

Hendrik Müller ist der neue Kreisjugendpfleger. Foto: Susanne Stumm

Daun Vor rund zwei Monaten hat Hendrik Müller seine neue Stelle als Kreisjugendpfleger angetreten. Welche Ziele er in der Jugendarbeit im Vulkaneifelkreis hat und wie er diese erreichen will, hat er uns im Gespräch verraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Susanne Stumm

Hendrik Müller betritt das Thomas-Morus-Gymnasium, wo er zum Gespräch verabredet ist. Er bevorzugte es, sich an einem Ort zu treffen, der für ihn wichtiger als sein Büro im Kreishaus ist. So ein Bereich sind zum Beispiel die kreiseigenen Schulen.

Vor zwei Monaten hat Müller seine neue Stelle als Kreisjugendpfleger angetreten. Wenn er sagt, er sei wie in einem Schneckenhaus-Kreis unterwegs, dann meint er gewiss nicht das Tempo seiner Arbeit. Im Gegenteil – in der kurzen Zeit hat er seine neue Aufgabe schon mit viel Elan angepackt. Vielmehr meint er, dass er sich zunächst einen Überblick über sein neues Betätigungsfeld verschaffen muss. Und dieses ist sehr vielfältig.

Als Kreisjugendpfleger sieht sich der 45-jährige Pädagoge nämlich als Scharnier zwischen der Verwaltung und den Jugendlichen selbst. „Mir ist es wichtig, über konkrete Maßnahmen Kontakt zu den Jugendlichen zu bekommen. Wenn man zusammen unterwegs ist und den jungen Erwachsenen zuhört, erfährt man, wie es ihnen geht und welche Bedürfnisse sie haben.“

Das Ziel von Hendrik Müller: Leitbild für Kinder- und Jugendarbeit in der Vulkaneifel

Müller redet ruhig und man nimmt ihm ab, ein guter Zuhörer zu sein. Er selbst wählt seine Worte mit Bedacht. Wohlüberlegt geht er auch seine neue Aufgabe an: „In den ersten Wochen habe ich zunächst Gespräche mit vielen engagierten Protagonisten der Jugendarbeit führen können und herausgehört, dass es wichtig ist, ein gemeinsames Leitbild zur strategischen Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit unseres Landkreises zu formulieren.“

Aus Müllers Sicht ist es unerlässlich, dass es Angebotsstrukturen für Jugendliche außerhalb der Schule gibt. Er gibt zu bedenken, dass diese Angebote unbedingt zur kritischen Infrastruktur gehören und verweist dabei auf die Jahrestagung der Fachkräfte kommunaler Jugendarbeit. Das bedeutet, dass Angebote für junge Menschen unbedingt aufrechterhalten werden müssen, damit es einer Gesellschaft sozial gut geht. Eine erste Aktivität plant Müller für eine Gruppe Jugendlicher bereits im Januar. Da geht es zum Schlittschuhlaufen in die Eishalle nach Bitburg.

In voreiligen Aktionismus auf seiner neuen Stelle will er nicht verfallen. „Meine Idee ist es, zunächst eine gründliche Analyse zu machen und dann ein Leitbild zu formulieren, wohin wir in der Jugendarbeit im Kreis wollen“, erläutert Müller.

INFO I Jugendarbeit in Daun Neben dem Kreisjugendpfleger gibt es auch den Jugendpfleger der Verbandsgemeinde. Das ist aktuell Rüdiger Herres. Die wichtigsten Aufgabenschwerpunkte des Jugendpflegers sind die Förderung und Begleitung der Aktivitäten von freien und vereinsgebundenen Jugendgruppen sowie die Unterstützung von Jugendgruppen bei der Umsetzung von Ideen und beim Auftreten von Schwierigkeiten.

Die Erfahrungen, Kenntnisse und Kontakte, die Kurt Laux als Kreisjugendpfleger in 30 Jahren gesammelt habe, seien für ihn persönlich sehr wertvoll. Mit ihm steht er in engem Austausch.

Drogen in Gerolstein, Vandalismus in Daun

Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen kennt der 45-Jährige selbst gut. Nach seinem Studium der Pädagogik an der Universität in Koblenz arbeitete er zuletzt beim Jugendamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich mit den Aufgaben Jugendhilfeplanung, Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. In dieser Tätigkeit erfasste er die Bedürfnisse von Jugendlichen und schuf die Möglichkeit, dass benachteiligte junge Menschen am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.

Auf dem Gelände des Thomas-Morus-Gymnasiums in Daun hinterlassen Jugendliche, von denen die meisten Haus- und Betretungsverbot haben, nach illegalen Feiern immer wieder ihren Müll. Im Februar 2022 hatten Jugendliche und junge Erwachsene dort auch Polizisten attackiert. Foto: TV/Susanne Stumm/Thomas-Morus-Gymnasium Daun

Dass er selbst aus der Eifel stammt, hält Müller für einen Vorteil für seine Arbeit. „Es ist wichtig, die Gegend zu kennen, in der man als Jugendpfleger arbeitet. Der Sozialraum hat einen wichtigen Einfluss; er prägt die Jugendlichen“, ist sich Müller sicher.

Wenn man in der Eifel zwar in einem relativ idyllischen Raum lebe, wo viele Kinder in intakten Verhältnissen groß würden, gebe es dennoch ernste Probleme. Müller kennt beispielsweise die Problematik mit den Jugendlichen, die auf öffentlichem Gelände in Daun auffallen, Eigentum zerstören und sich nicht an Regeln halten, die für alle in der Gesellschaft gelten.

Vorbild Martin Buber: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“

„Da ist es immer schwierig, Maßnahmen zu finden, die diese jungen Leute ansprechen, mit denen man sie erreicht. Für mich gibt es hierbei einen einfachen Leitsatz, den Martin Buber (s. Info II) gekennzeichnet hat. Buber sagt: „Du wirst am Du zum Ich.“ Müller erklärt das so: „Wenn wir es also schaffen wollen, dass unsere nachfolgenden Generationen Werte und Kulturen erhalten und weitergeben sollen, dann ist eine sich begegnende Jugend notwendig. Das heißt, dass es richtig und wichtig ist, den Jugendlichen (Sozial)Räume zu schaffen, in denen sie sich begegnen können. Und konkret: „Eine solche Möglichkeit haben wir zum Beispiel im JuDockZ (Anm. der Red. Außenstelle für Jugendarbeit in Dockweiler). Jedoch müssen die jungen Leute dort die Spielregeln akzeptieren, die in der Gemeinschaft gelten. Eine andere Möglichkeit ist die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit. Um auf die Jugendlichen aktiv zuzugehen und sie dort aufzusuchen, wo sie „rumhängen“, dazu wäre unbedingt die Unterstützung eines Streetworkers nötig.“

INFO II Martin Buber Martin Buber (1878 – 1965) ist ein österreichisch-israelischer jüdischer Religionsphilosoph. Seine Aussage „Der Mensch wird im Du zum Ich“ bedeutet, dass man seine persönliche Identität bildet, wenn man auf Ansichten trifft, die vielleicht nicht seinen eigenen entsprechen. In der Begegnung mit abweichenden Verhaltensweisen hinterfragt man seine eigene Sichtweise und entwickelt so seine Persönlichkeit.

Feste Sprechzeiten hat Hendrik Müller noch nicht, aber grundsätzlich sei seine Bürotür immer offen für Jugendliche, die Rat oder Hilfe suchen, betont er.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen im Kreis nimmt dagegen schon feste Formen an: Ebenfalls im Frühjahr 2023 ist ein Theaterprojekt in Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis Sucht- und Gewaltprävention und dem Kölner Künstlertheater geplant. In dem Jugendstück „Unter Fremden“ wird es um die Flüchtlingsproblematik gehen. Müllers Wunsch ist es, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler an dem Theaterangebot kostenlos teilnehmen können.

Hendrik Müller plädiert für Schulsozialarbeiter auch an Gymnasien

Ein weiteres wichtiges Thema für Hendrik Müller ist die Schulsozialarbeit. Während die Realschule Plus in Daun mit Christopher Illigen einen Schulsozialarbeiter hat, besteht für die Gymnasien im Land bisher keine gesetzliche Grundlage für die Schulsozialarbeit – obwohl auch hier durch den immer höher werdenden Anteil von Kindern mit psychosozialen Problemen seit Jahren bittere Notwendigkeit besteht. In dieser Frage überlegt Müller, eine Methode zu erarbeiten, mit der man Argumente aus Erfahrungsberichten sammeln könnte, die für eine Schulsozialarbeit an Gymnasien sprechen. Gemäß seiner Arbeitsphilosophie müsse man auch hier zunächst gründlich den Bestand erheben, um konkrete Zahlen und Fakten über die Probleme von Schülern und Schülerinnen, die durch die Corona-Zeit noch verstärkt worden seien, zu erfassen. Müller setzt hierbei auf die Zusammenarbeit mit den Schulen.