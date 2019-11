Jugend : Vulkaneifel ist auf dem Weg zu einer Kreis-Jugendkonferenz Vulkaneifel ist auf dem Weg zu einer Kreis-Jugendkonferenz

Info

Der Jugend eine Stimme geben, das hat man in Daun Mitte der 1990er Jahre versucht. 1995 wurde ein Jugendparlament für Stadt und Verbandsgemeinde Daun aus der Taufe gehoben, das einzige im damaligen Regierungsbezirk Trier. Zu Beginn war das Engagement groß, wurde aber immer geringer. Anfang der 2000er Jahre wurde die Jugendvertretung aufgelöst. In der 2019 an den Start gegangenen fusionierten Verbandsgemeinde Gerolstein hat man sich zum Ziel gesetzt, ein Jugendparlament einzurichten.