Selbstständig in der Vulkaneifel Waschen, Schneiden, Föhnen – das ist hier in einem pinken Container möglich

Weidenbach · Sich selbstständig machen mit einem Salon in einem ehemaligen Hochsee-Container in einem Dorf mit 300 Einwohnern: Diesen Schritt hat die Friseurmeisterin Daniela Tiefensee in Weidenbach gewagt.

31.08.2023, 12:26 Uhr

Nicht zu übersehen: Der neue Friseursalon mitten im Dorf, der auch als Treffpunkt dienen soll. Foto: TV/Mark Tiefensee

Von Brigitte Bettscheider

„Die Daniela und ihr Salon bringen Pep in unser Dorf.“ Das meint Bärbel Weins zur Entscheidung der Friseurmeisterin Daniela Tiefensee, sich in Weidenbach selbstständig zu machen. Die 82-Jährige wohnt nur ein paar Häuser von der neuen „Dorfkämmerei“ entfernt und hat in dem pinkfarbenen Container-Salon einen der ersten Termine bekommen zum Waschen, Schneiden, Föhnen.