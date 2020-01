Tourismus : Vulkaneifel präsentiert sich auf Luxemburger Reisemesse

Der Natur- und Geopark und Betriebe aus der Vulkaneifel präsentieren sich auf der Messe in Luxemburg. Foto: TV/Natur- und Geopark Vulkaneifel

Daun Auch dieses Jahr präsentierte der Natur- und Geopark Vulkaneifel in Zusammenarbeit mit den Betrieben die Ferienregion auf einer der wichtigsten Tourismusmessen der Großregion, der Vakanz in den Messehallen auf dem Luxemburger Kirchberg mit mehr als 200 Ausstellern.

Die organisatorische und finanzielle Abwicklung lag beim Natur- und Unesco Geopark Vulkaneifel. Betriebe und Akteure der Region hatten die Möglichkeit, sich kostenlos an der Präsentation mit Aktionen zu beteiligen. Das nutzten das Eifeler Scheunencafé und der Vulkanhof, beide aus Gillenfeld, sowie das Sporthotel und Resort Grafenwald aus Daun und das Vulkanhotel Steffelberg aus Steffeln.

Der Modellvulkan aus dem Dauner Eifel-Vulkanmuseum lockte mit Donner und Rauch Kinder und Erwachsene an den Stand. Gäste konnten ihr Wissen in einem Quiz am Vulkaneifel-Stand testen.