Infrastruktur : Helleres Licht für die Straßen der Vulkaneifel - Kreis stellt auf LED um

Daun Die Kreisverwaltung Vulkaneifel plant seit 2017 eine kreisweite Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lichter. Die bereits durchgeführten Erneuerungen in 28 Ortsgemeinden reduzieren die Stromkosten des Kreises jetzt schon um 14 Prozent.

(red) Werden alle rund 14 700 Leuchtstellen im Landkreis umgestellt, so ist laut einer Mitteilung der Kreisverwaltung eine Stromkosteneinsparung von circa 520 700 Euro pro Jahr und damit auch eine Einsparung von circa 1200 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Jahr möglich. Da ein erheblicher Teil der in Kommunen eingesetzten Energie auf die Straßenbeleuchtung fällt, sieht das Klimaschutzkonzept des Kreises die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf eine energieeffiziente LED-Beleuchtung vor.

Dieser Austausch der herkömmlichen Beleuchtungsmittel habe sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile: So werden nicht nur Energieverbrauch und Wartungsaufwand verringert, sondern auch Fauna und Flora durch eine geringere Lichtverschmutzung geschützt. Je nach Bestandsleuchte und Straßenklasse könnten Einsparungen zwischen 40 und 70 Prozent am Stromverbrauch realisierbar sein, was sich selbstverständlich auch im Kostenfaktor niederschlage.

Zwischen 2017 und 2019 wurde in 16 Ortsgemeinden die Straßenbeleuchtung erneuert, was zu einer Strom-Ersparnis von rund 65 Prozent des durch Straßenbeleuchtung verursachten Stromverbrauchs und damit zu einer finanziellen Ersparnis von mehr als 75 000 Euro in den Gemeinden führte. Alleine 2020 sind zwölf weitere Kommunen die Umstellung angegangen und haben ebenfalls eine Stromersparnis von rund 65 Prozent und eine Kostenersparnis von circa 56 300 Euro zu verzeichnen. Insgesamt konnte so, nach Angaben der Kreisverwaltung, der durch Straßenbeleuchtung verursachte Stromverbrauch im Landkreis bereits um 14 Prozent reduziert werden.