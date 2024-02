Verbindung zwischen zwei Orten Warum sich Anwohner über einen Weg in der Vulkaneifel ärgern

Wenn schon Dorf, dann auch richtiges Dorf: Mit dieser Motivation hatten Peter Kühbach und seine Frau in den 1990er-Jahren einen ehemaligen Bauernhof in Rothenbach gekauft und eine Familie mit drei Kindern gegründet. Auch in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft leben „Zugezogene“ in historischen Wohngebäuden. Alteingesessene, Familien und junge Paare wohnen im Ort, und neuerdings ist hier eine Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe beheimatet (der Trierische Volksfreund berichtete).