Freizeit : Therme in der Vulkaneifel ist wieder offen

Therme in der Vulkaneifel ist wieder offen

Bad Bertrich (red) Nachdem die Vulkaneifel-Therme wegen der Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie am 14. März schließen musste, ist die Anlage seit Mittwoch, 10. Juni, unter besonderen Auflagen wieder in Betrieb.

Um den Abstand unter den Gästen zu gewährleisten, ist die Besucherzahl in Therme und Sauna streng beschränkt worden, die Ruheliegen im gesamten Thermenbereich wurden mit entsprechendem Mindestabstand aufgestellt.

Die Saunen sind mit Ausnahme des Dampfbades geöffnet. Klassische Aufgüsse gibt es allerdings keine. Die Mitarbeiter gießen nur Duftstoffe auf den Ofen, auf das sonst so schweißtreibende Verwedeln muss vorerst noch verzichtet werden.

Vor dem Besuch der Therme müssen alle Gäste ein Kontaktformular ausfüllen. Um Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, kann das Forumular vorab auf der Homepage der Therme heruntergeladen und ausgedruckt werden, um es im Vorfeld bereits ausfüllen zu können. Außerdem ist dort auch ein Leitfaden einzusehen, der genau die bestehenden Regeln erklärt. Die Mitarbeiter der Therme tragen in allen öffentlichen Bereichen einen Mundschutz – für Besucher ist dieser beim Betreten der Anlage sowie in den Umkleidebereichen verpflichtend.