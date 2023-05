Für Kinder in der Ukraine Benefizkonzert in Daun: Vier Gründe hinzugehen

„Wo sie bisher auch gastierten“, weiß Irina Drobiazko, „sind ihre Konzerte begeistert aufgenommen worden, und sie erhalten immer wieder neue Einladungen.“ Das Publikum schwärme von ihrer unglaublichen Energie und ihren professionellen künstlerischen Leistungen in elegantem Rahmen. Zu gerne hätte Irina Drobiazko ein Konzert des Quartetts besucht. „Da kam eigentlich nur Köln in Frage“, erzählt sie nun unserer Zeitung – „doch ich hatte Angst, mit dem Auto in eine Großstadt zu fahren.“ So habe sie allen Mut zusammengenommen und eine Anfrage an die Musiker gestartet. Von der Reaktion sei sie erstmal perplex gewesen. „Sie sagten mir, sie hätten am 14. Mai noch einen Termin frei, und wenn ich eine Location organisieren könnte, kämen sie nach Daun“, erklärt sie.