Modernisierung : Wann der Center Parc Eifel in Gunderath wiedereröffnet

Foto: TV/Stephan Sartoris

Gunderath Center Parcs Deutschland geht die Modernisierung des 1979 eröffneten Parks in Gunderath an. Dazu gehört unter anderem der Abriss von 140 Häusern und der Neubau von 120 Häusern. Seit November wird gearbeitet, Ende Mai sollen wieder Gäste begrüßt werden.

Frank Daemen ist der Chef der sechs Center Parcs in Deutschland, aber zu dem in Gunderath hat er eine besondere Beziehung: Dort begann er Anfang der 1990er Jahre als Praktikant seine Karriere bei dem Tourismusunternehmen, gut 30 Jahre später ist er maßgeblich mitverantwortlich für die umfassende Modernisierung des Parks am Heilbachsee. Deshalb ist er „besonders stolz“, dass nach längerem Vorlauf die Runderneuerung angegangen wird, was für ihn „ein starkes Bekenntnis zu unserem Standort in der Eifel ist.“ Was in Gunderath derzeit passiert, beschreibt er so: „Der Park wird praktisch auf links gedreht.“

Was denn auch richtig viel Geld kostet: Das Investitionsvolumen beläuft sich auf gut 64 Millionen Euro. Die höchste Summe, die Center Parcs Deutschland nach eigenen Angaben jemals für Umbauarbeiten dieser Art investiert hat. Eine neue Größenordnung auch für Klaus Schäfer, Geschäftsführer der Eifel Tourismus (ET) GmbH: „Das ist die größte Investition in den mittlerweile schon vielen Jahren, in denen ich Tourismus mache“, sagt . „Es ist aber nicht nur eine große Sache für den Tourismus, sondern für die Eifel insgesamt. Ist es doch Beleg dafür, dass die Region attraktiv ist und es sich lohnt, hier zu investieren.“ Laut Schäfer trägt Gunderath zehn Prozent der gesamten Übernachtungen im ET-Bereich bei, 2022 wurden im Park in der Verbandsgemeinde Kelberg 460.000 Übernachtungen verzeichnet.

Info Viele Umbenennungen über die Jahre 1979 wurde der Ferienpark in Gunderath mit 218 Ferienhäusern eröffnet. Bis 2003 firmierte er unter dem Namen Gran Dorado Park Heilbachsee, 2009 folgte die nächste Umbenennung in Sunparks Eifel. Was nicht lange währte: Ab 2011 ging es zu Centerparcs Park Eifel. Er ist nicht der einzige in der Verbandsgemeinde Kelberg: Seit 2009 gibt es einen Park in Drees mit 100 Ferienhäusern.

Center Parcs: Ferienpark ist zur Renovierung komplett geschlossen

Center Parcs hat zuletzt die Parks Hochsauerland und Bispinger Heide auf Vordermann gebracht, seit Herbst vergangenen Jahres ist Gunderath an der Reihe. Anfang November wurden die letzten Gäste verabschiedet, gleichzeitig ist mit der Modernisierung begonnen worden. Dafür wurde nach Angaben des Unternehmens erstmals ein Ferienpark vorübergehend komplett geschlossen – um den Zeitplan einhalten zu können, denn Ende Mai (Pfingsten) sollen wieder Gäste begrüßt werden.

Zuletzt umfasste der Park 460 Häuser. Die ältesten davon, 140, werden abgerissen, erhalten bleiben lediglich die Bodenplatten. 120 Häuser entstehen neu, die übrigen werden modernisiert. Das gilt auch für das zentrale Gebäude und das Schwimmbad. Der runderneuerte Park wird 440 Häuser anbieten können. Sie haben voll ausgestattete Küchen, private Terrassen und Platz für bis zu acht Personen.Die Gäste erwartet künftig ein weitgehend digitalisierter Aufenthalt: Durch das digitale Armband, das sie beim Einchecken erhalten, wird der Zugang zum Bad und allen weiteren Aktivitäten und Einrichtungen ermöglicht. Das Band eröffnet Gästen zudem die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen und fungiert als Schlüssel zum Öffnen und Schließen des Ferienhauses. Ein besonderes Element soll nach Angaben des Unternehmens der sogenannte „Leisure Boulevard“ werden, eine neue Grünfläche im Park, ausgewiesen als autofreie Zone.

Innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr einen Ferienpark zu modernisieren, ist an sich schon ein ambitioniertes Vorhaben, aber erst recht in diesen Zeiten. „Die größte Herausforderung war, Firmen zu finden, mit denen das zu schaffen ist“, berichtet Frank Daemen. Derzeit sieht es gut aus, denn seinen Angaben zufolge gibt es keine Materialprobleme, und laut Parkchef van der Kas liegt man im Zeitplan. Beteiligt sind auch viele regionale Firmen, die Aufträge in einer Gesamt-Größenordnung von gut zehn Millionen Euro bekommen haben. Die Modernisierung soll sich selbstverständlich rechnen: So erwartet man bei Center Parcs, dass künftig Übernachtungszahlen von mehr als 500.000 erreicht werden. Dazu beitragen soll vor allem, dass deutlich mehr Häuser in höherem Standard angeboten werden als bisher.