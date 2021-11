Jägerausbildung : „Jetzt darf ich auf die Pirsch“ - Warum es großen Andrang bei den Jagdprüfungen im Kreis Vulkaneifel gibt

Mehren/Daun/Esch Einen immensen Andrang bei den Jägerprüfungen verzeichnet die untere Jagdbehörde bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel. Der Kreisjagdmeister erklärt, woran das liegt. Und ein Jungjäger erzählt von der Ausbildung und der dreitägigen Prüfung.

Von Kind an habe ihn die Jagd interessiert, erzählt er. Da habe er einen Jäger aus dem Nachbarhaus in den Wald und auf die Hochsitze begleiten dürfen. Dass auch der Vater seiner Freundin auf die Jagd gehe, sei eine besondere Fügung, meint Ian lachend. Doch nur im Schlepptau von Jägern habe er nicht länger auf die Pirsch gehen wollen. So meldete sich Ian Wagener gemeinsam mit einem Freund bei der Kreisgruppe zur Ausbildung an. Der Jungjäger schwärmt: „Die Kreisgruppe ist wie eine Familie. Mein Mentor Johannes Pinn hat mich super begleitet und angeleitet. Ich kann jedem nur diese Art von Ausbildung mit zwei Mal theoretischem Unterricht und einer Schießeinheit pro Woche empfehlen.“ Das Pensum sei zwar enorm, räumt er ein. Doch sei das halbe Jahr wie im Flug vergangen, und er habe sich optimal vorbereitet gefühlt. Gleich morgen werde er den Jagdschein lösen; soll heißen: ihn bei Josef Pütz bei der Kreisverwaltung in Daun abholen. Und auf ein Gewehr in mittlerer Preisklasse habe er auch schon gespart, sagt Ian Wagener.

Wenn sich eine genügende Anzahl an Bewerbern bei der unteren Jagdbehörde meldet, muss eine Jägerprüfung anberaumt werden. Dieser Fall ist in der Vulkaneifel zum vierten Mal innerhalb eines Jahres eingetreten. Im Oktober 2020, im Juli 2021 und Mitte Oktober 2021 fanden in der Waldschule in Mehren Prüfungen mit durchschnittlich 20 Teilnehmern statt und nun noch diese, aus der unter anderem Ian Wagener als Jungjäger hervorgegangen ist. „Der immense Andrang hat auch damit zu tun, dass neben der Kreisgruppe inzwischen auch zwei private Jagdschulen im Landkreis Vulkaneifel Ausbildungen anbieten“, erklärt Ulrich Umbach. Der pensionierte Forstamtsleiter und Kreisjagdmeister ist Berater der unteren Jagdbehörde an der KV Vulkaneifel und Vorsitzender des Jägerprüfungsausschusses. Er persönlich favorisiere die Ausbildung über einen längeren Zeitraum, wie sie die Kreisgruppe anbiete, sagt Umbach. Es sei schwierig, das breite Wissen und die ethische Einstellung in Wochenendkursen zu vermitteln, meint der Kreisjagdmeister. Gerade für die sehr jungen Absolventen sei es wichtig und wertvoll, während der Ausbildung einen erfahrenen Jäger als Mentor an der Seite haben.