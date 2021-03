Corona : Notbremse greift ab Mittwoch im Kreis Vulkaneifel – aber ohne nächtliche Ausgangssperre

Schärfere Regeln in der Vulkaneifel: Die entsprechende Verfügung der Kreisverwaltung gilt ab Mittwoch. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Verschärfte Regeln im Kreis Vulkaneifel: Neu ist, dass alkoholische Getränke nicht zwischen 21 und 6 Uhr nicht verkauft werden dürfen. Landrat appelliert: „Bitte über die Feiertage zu Hause bleiben.“

Weil im Kreis Vulkaneifel die Sieben-Tage-Inzidenz seit mehreren Tagen über dem kritischen Wert von 100 liegt, hat die Verwaltung nun auch offiziell die Corona-Notbremse gezogen – allerdings ohne nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr. Diese sieht eine Muster-Allgemeinverfügung des Landes vor, der Kreis Birkenfeld beispielsweise hat am Montag wegen anhaltend hoher Zahlen über 100 die Sperre angeordnet.

Was gilt ab Mittwoch: Beim Einkaufen im Lebensmitteleinzelhandel, in Getränkemärkten, Drogerien, Zeitschriften- und Buchläden und Baumärkten ändert sich nichts. Einkaufen im sonstigen Einzelhandel ist nur nach Terminvereinbarung möglich, eingeschränkt mit nur einer Person oder einem Hausstand pro Termin, unabhängig von der Größe des Geschäftes. Kosmetik-, Tattoo- und Piercingstudios werden geschlossen. Optiker und Hörgeräteakustiker dürfen ihre Betriebe nach wie vor offen halten, was auch für Physio-, Ergo- und Logotherapie-Praxen sowie der Fußpflege gilt. Frisöre bleiben geöffnet, sind aber zur Kontaktdatenerfassung und zur vorherigen Terminvergabe verpflichtet. Die Gastronomie, auch die Außengastronomie, ist geschlossen, Abhol- und Lieferdienste sind wie bis dato erlaubt.