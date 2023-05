Weg vom Kuchen-back-Image Vulkaneifeler Landfrauen feiern 70. Geburtstag in Hillesheim – und blicken mutig und engagiert in die Zukunft

Ilse Spohr, Erste Vorsitzende des Landfrauenverbandes Vulkaneifel (LFV), kommt seit ein paar Tagen gar nicht mehr von ihrem Computer weg. Federführend bereitet sie das Jubiläumsfest am 3. Juni in Hillesheim vor und dafür gibt es einiges zu organisieren. Die 70-Jahr-Feier wird von 11 bis 17 Uhr an der Stadtmauer mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert.