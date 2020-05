Corona-Pandemie : 20 Tage ohne neue Infektionen

Daun Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in der Vulkaneifel ist weiter ausgebremst. Seit 20 Tagen wurde keine neue Infektion gemeldet.

Die Stagnation hält an: Auch am Freitag, 29. Mai, wurde dem Kreisgesundheitsamt in Daun kein neuer Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet. Seit 20 Tagen in Folge ist der Landkreis Vulkaneifel damit ohne bestätigte Neu-Infektionen.