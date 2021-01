Malwettbewerb : Kinder malen für ein schöneres Impfzentrum

Daun/Hillesheim (red) Unter dem Motto „Gemeinsam verschönern wir unser Impfzentrum“ lädt der Vulkaneifelkreis Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zu einem Malwettbewerb ein. Die Fragestellung lautet: Wie stellt ihr euch die Zeit nach Corona vor?

Worauf freut ihr euch am meisten? Ansonsten haben die Teilnehmer freie Hand und dürfen alle erdenklichen Techniken nutzen. Mit den Bildern sollen die Wände des Impfzentrums Vulkaneifel in Hillesheim verschönert werden. Die Preisträger werden in Alterskategorien eingeteilt.