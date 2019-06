Straßenbau : Schluss mit den Buckelpisten

Daun Schon 2016 wurden die Kreisstraßen 9, 12 und 95 nach einer Untersuchung als „erheblich beschädigt“ eingestuft. Es bestehe ein dringender, unabweisbarer Ausbaubedarf – nun soll tatsächlich bald etwas passieren.

Sie führen bergauf und bergab, durch Wälder und entlang von Feldern, mal schnurgerade und dann wieder gewunden wie die Kyll: Ohne das 348 Kilometer lange Kreisstraßennetz gäbe es in der Vulkaneifel kein Vorankommen. Das weitläufige System ist allerdings filigran und empfindlich. Lastverkehr und Witterung setzen den Kreisstraßen zu und teils sind Sanierungen seit Jahren dringend geboten, in den kommenden Monaten soll es aber an einigen Stellen endlich vorangehen – nicht durch schnödes Löcherstopfen, sondern mittels umfassender Sanierungen.

„Jährlich werden zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro in den Ausbau und die Instandhaltung gesteckt“, sagt Josef Arens vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein. Auch in diesem Jahre werde dieser Investitionsrahmen ungefähr in dieser Höhe liegen. Bereits im April hat der Kreisausschuss einstimmig einem Paket zugestimmt, das Arbeiten an fünf Projekten auf den Weg bringt und knapp 2,2 Millionen Euro kosten wird. Einstimmig beauftragte der Ausschuss den Kreisvorstand, die Arbeiten demnächst auszuschreiben. „Einige sollen bereits im Herbst umgesetzt werden“, sagt Arens.