Deutlich mehr Zuwanderung als 2015 Flüchtlingssituation im Vulkaneifelkreis spitzt sich zu

Steht das auch dem Kreis Vulkaneifel bevor? Das Wort „Katastrophe“ hat Landrätin Julia Gieseking in ihrer Schilderung der Lage vor Ort in der jüngsten Sitzung des Kreistags zwar nicht verwendet. Aber ansonsten ist das, was ihr Cochemer-Zeller Amtskollege berichtet, praktisch deckungsgleich mit der Lage im Vulkaneifelkreis. „Der Markt an Wohnraum ist auch bei uns leer gefegt, entsprechend sind wir, was die Unterbringungskapazitäten angeht, bald am Ende“, erklärt die Verwaltungschefin. Und: „Perspektivisch können wir große Probleme bekommen, wir stehen vor einer sehr großen Herausforderung.“