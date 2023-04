Kinder und Säuglinge besonders betroffen Praxen überlastet: Wie der Vulkaneifelkreis die medizinische Versorgung sichern will

Wenn auch die Sache auf dem Papier gut aussieht: In Gerolstein arbeiten in der Praxis von Sarah Grasmeyer die Kinderärztinnen Anne Krings und Gabi Morgen mit. In Daun führt neben Reinhold Jansen die Kinderärztin Martina Holz eine Praxis, und in Jansens Praxis, zu der eine Außenstelle auf der Heupenmühle bei Kelberg gehört, ist sein designierter Nachfolger Abdul Karim Halimi mit ihm tätig.