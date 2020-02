Kommunalpolitik : Mehr als 200 Jahre Ehrenamt

Daun Langjährige Kreistagsmitglieder wurden verabschiedet. Einige von ihnen waren mehrere Jahrzehnte lang im Amt.

Kahti Mauren und Georg Linnerth gehörten 25 Jahre dem Kreistag des Landkreises Vulkaneifel an. Darüber hinaus war Kathi Mauren auch 25 Jahre Mitglied im Jugendhilfeausschuss sowie 15 Jahre im Schulträger- und Kulturausschuss. Georg Linnerth kann zudem auf eine 20- jährige aktive Mandatsträgerschaft im Kreisausschuss zurückblicken. Ein besonderer Dank galt jedoch dem kommunalpolitischen Urgestein der SPD-Fraktion, Wolfgang Jenssen aus Daun, der wie Ulrike Erb-May und Lothar Schun nicht an der Ehrung teilnehmen konnte. Fast ein halbes Jahrhundert und damit neun Legislaturperioden war Wolfgang Jenssen von 1974 bis 2019 im Kreistag vertreten. Dafür erhält er eine Urkunde des Landkreistag Rheinland-Pfalz. Des Weiteren war er 35 Jahre im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Vulkaneifel sowie 18 Jahre im Rechnungsprüfungsausschuss kommunalpolitisch tätig.

Landrat Thiel nahm die Feierstunde zum Anlass, sich bei allen für die gute Zusammenarbeit im Kreistag zu bedanken: „Wir sind ihnen zu Dank verpflichtet, nicht nur weil sie viel Zeit und Engagement in unzählige Sitzungen investiert haben, sondern weil sie mit ihrem Sachverstand und ihrer Erfahrung viel zu wichtigen Entscheidungen des Kreises beigetragen haben. Nicht nur für unser gesellschaftliches Zusammenleben, sondern vor allem für die Demokratie ist das kommunale Ehrenamt eine unverzichtbare Säule.“ Er unterstrich damit den besonderen Stellenwert des ehrenamtlichen Engagements in der Kommunalpolitik, das leider nicht immer die wünschenswerte Anerkennung in der Bevölkerung genieße und häufig als selbstverständlich wahrgenommen werde. „Kritik wird relativ schnell geäußert, während Lob eher selten zu hören ist.“ Deshalb sei es wichtig und richtig, denjenigen einmal öffentlich Dank zu sagen und die verdiente Ehrung zukommen zu lassen, die durch ihre langjährige Tätigkeit in den Kreisgremien bewiesen hätten, dass ihnen das Wohl des Gemeinwesens am Herzen liege. Ohne sie würde der Landkreis Vulkaneifel nicht so positiv dastehen, wie er dies heute tue. Es verdiene Respekt, viel von der eigenen Zeit und den eigenen Ideen und Kräften aufzuwenden, um bürgerschaftlich und ehrenamtlich tätig zu sein. Als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker bleibe für andere Menschen und andere Interessen oftmals wenig Raum. Deshalb gilt der Dank auch den Familien und Freunden, die diese politischen Ambitionen mitgetragen und wichtige Unterstützung gewährt haben.