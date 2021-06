Endspurt : Sieg für Wanderwege in greifbarer Nähe

Daun (red) Seit Januar läuft die Abstimmung des Wandermagazins zu „Deutschlands schönster Wanderweg“. Dieses Jahr ist die Eifel gleich mit zwei Wegen am Start: Der VulkaMaar-Pfad ist als schönste Mehrtagestour, der Felsenweg 6 als schönste Tagestour nominiert.

Abstimmen ist noch bis zum 30. Juni online unter www.wandermagazin.de/wahlstudio sowie per Abstimmungspostkarte möglich, die in vielen Betrieben in der Vulkaneifel sowie in den GesundLand Tourist Informationen ausliegen.

Foto: GesundLand Vulkaneifel/D. Ketz