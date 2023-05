Eifelvereinstagung „Herr“ über 136 Ortsgruppen: Eifelverein wählt in Daun neuen Vorsitzenden

„Unsere Veranstaltungen sind öffentlich, deshalb freuen wir uns sowohl auf die Mitglieder unserer 136 Ortsgruppen als auch auf jedes Nichtmitglied, welches sich über die Vielfalt des Eifelvereins und die Schönheiten der Vulkaneifel informieren möchte“, erklärt der Hauptvorsitzende Rolf Seel. Die Ortsgruppe Daun des Eifelvereins unter der Leitung von Michael Drockur bietet ab 9.30 Uhr verschiedene Rundwanderungen an, zu denen Mitglieder und Gäste eingeladen sind. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Die Wanderungen führen ab Dauner Forum unter anderem zum Hotzendrees, am Dronketurm und Gemündener Maar vorbei sowie ins Liesertal. Das kostenpflichtige Mittagessen der Wanderer kann am Ende der Touren in der Vereinshütte der Ortsgruppe Daun eingenommen werden. Anmeldung ist erforderlich unter www.eifelverein.de. Um 14 Uhr beginnt im Forum die Mitgliederversammlung des Eifelvereins. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt in diesem Jahr auf der Neuwahl des Hauptvorstandes. Nach vier Jahren als Hauptvorsitzender tritt Rolf Seel nicht mehr zur Wahl an. Als Nachfolger bewirbt sich Ralf Nolten, CDU-Mitglied im nordrhein-westfälischen Landtag. Neben den Neuwahlen werden auf der Frühjahrstagung der Kulturpreis sowie der Naturschutzpreis verliehen. Damit würdigt der Hauptverein die außergewöhnlichen Leistungen seiner Ortsgruppen in den Fachbereichen Kultur und Natur-/ Landschaftsschutz.