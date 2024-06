Kommunalwahl 2024 Michael Hoffmann ist neuer Ortschef von Kelberg

„Es war also Zeit für den Wechsel“, so deutet er das Wahlergebnis. In den kommenden Wochen bis zur konstituierenden Sitzung am 9. Juli hoffe er, ein gutes Team als Gemeindevorstand bilden zu können. „Und dann wünsche ich mir eine faire Zusammenarbeit mit dem kompletten Ortsgemeinderat zum Wohl von Kelberg und den Ortsteilen“, erklärt Hoffmann, der seit 2009 in verschiedenen Gremien kommunalpolitisch tätig ist, darunter zehn Jahre als Ortsvorsteher von Zermüllen sowie Fraktionssprecher der Wählergemeinschaft „Die Unabhängige“ im Kelberger Ortsgemeinderat. Etliche wichtige Themen stünden auf der Agenda, seien fortzuführen oder neu anzustoßen, allem voran der Hochwasserschutz, wie sich nach den jüngsten Regenereignissen gezeigt habe.