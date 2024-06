Oldtimer Alte Schätze in Oberstadtfeld: Diese Familie „sammelt“ Oldtimertraktoren

Es ist eine besondere Adresse in der Vulkaneifel: In Oberstadtfeld, Üdersdorfer Straße 1, sind bei den Traktoroldtimerfans Gottwald Hey (86 Jahre) und seinem Sohn Dietmar (54) in der 2010 extra gebauten geräumigen Garage fünf verschiedene Oldtimer Traktoren zu sehen, die auch andere Fans bewundern dürfen und mit denen die Besitzer zu Traktorentreffen in Kradenbach, Gillenfeld oder Meerfeld fahren.