Kirche : Wallfahrt nach Maria Martental

Gillenfeld (red) Die Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld lädt zu einer Wallfahrt nach Maria Martental ein. Abfahrt ist am Mittwoch, 11. September, um 13.45 Uhr am Feuerwehrhaus in Gillenfeld, anschließend Halt am Rastplast Mehren.

