Ausstellung : Wanderausstellung zu Gast in Jünkerath

Die Wanderausstellung YOUNIWORTH war zu Gast in Jünkerath. Foto: TV/René Frampe

Jünkerath (red) „Youniworth“, die Wanderausstellung der bundesdeutschen Jugendmigrationsdienste, hat Station in der Graf-Salentin-Realschule plus in Jünkerath gemacht. Veranstaltet wurde die Ausstellung vom ansässigen Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Westeifel, der Graf-Salentin-Realschule plus und der dortigen Schulsozialarbeit in der Trägerschaft von Don Bosco Jünkerath.

