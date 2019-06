Ausstellung : Wanderausstellung zu Migration zu Gast in der Eifel

Junge Besucher schauen sich die Werke an: Die Wanderausstellung Youniworth war zu Gast in Jünkerath. Foto: TV/René Frampe

Jünkerath Youniworth, die Wanderausstellung der bundesdeutschen Jugendmigrationsdienste, machte Station in der Graf Salentin Realschule Plus in Jünkerath. Veranstaltet wurde die Ausstellung vom Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Westeifel, der Graf Salentin Realschule und der Schulsozialarbeit in der Trägerschaft von Don Bosco Jünkerath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schirmherrschaft hatte der Bundestagabgeordnete Patrick Schnieder (CDU) übernommen.

Zur Eröffnung richteten Andrea Ennen und Guido Hannawald vom Caritasverband, Carina Möller von der Schule, Schirmherr Schnieder sowie Charlotte Hüllen vom Bundesfamilienministerium Grußworte an die Besucher.

Die Ausstellung richtet den Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in Deutschland. Ihr Ziel ist es, für die Themen Jugend und Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hinterfragen und einander besser kennenzulernen. Anhand von sieben Stationen wurden Schulklassen durch die Ausstellung geführt, anschließend mit den Schülern diskutiert. Neben den Jünkerather Realschülern waren drei Schulklassen aus der Realschule Kelberg sowie eine Klasse der Dekra-Akademie Gerolstein vor Ort.