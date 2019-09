Mayen/Mendig : Wandern auf dem Mühlsteinweg

Mayen/Mendig Unter dem Motto „Auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe“ lädt die Arbeitsgemeinschaft „Welterbe Eifeler Mühlsteinrevier“ – diese setzt sich aus den Städten Mayen und Mendig, den Verbandsgemeinden Vordereifel und Mendig sowie den Ortsgemeinden Ettringen und Kottenheim zusammen – Sonntag, 22. September, zur Eröffnung des Eifeler Mühlsteinwanderweges von Mayen über Ettringen und Kottenheim nach Mendig ein.

An insgesamt dreizehn Stationen macht man sich auf dem Mühlsteinwanderweg auf Entdeckungsreise durch die fast 7000-jährige Geschichte des Mühlsteinabbaus in der Region. Dabei steht die Historie der Industrielandschaft im Mittelpunkt.

Los geht es um 10 Uhr in Mayen an den Erlebniswelten Grubenfeld mit der feierlichen Eröffnung des neuen Wanderweges. Gleichzeitig beginnt dort das Wander- und Kinderfest des SV Rheinland Mayen.

Start Erlebniswelten Grubenfeld: 10 Uhr: Begrüßung. 10.30 Uhr und 11.15 Uhr: geführte Wanderungen. Station Mayener Grubenfeld: Kurzvortrag. Station Ettringer Lay: Kurzvortrag Alina Wilbert-Rosenbaum. Station Kottenheimer Winfeld: Pause. Station Tonsee in Obermendig: Kurzvortrag. Ziel: Hof Michels mit der Möglichkeit, den Lavakeller zu besichtigen. Um 16.15 und 17.30 Uhr Rückfahrtmöglichkeiten mit dem Bus nach Mayen für alle Wanderer.

Alle Teilnehmer dieser Wanderung erhalten eine Stempelkarte, mit der sie sich an drei Stationen einen Stempel abholen können. Als Belohnung winkt am Ende der Strecke ein Ansteckpin des „Eifeler Mühlsteinreviers“.

An der nächsten Station Im Kottenheimer Winfeld informieren dann Mitglieder des Heimatvereins Kottenheimer Winfeld über ihre Arbeit und präsentieren ausgewählte Exponate. Wer an den geführten Wanderungen teilnimmt, kann sich dort auch mit einem gesponserten Imbiss stärken.

In Höhe des Obermendiger Tonsees gibt es einen kurzen Einblick in die römische Mühlsteinproduktion in den dortigen Winkelwiesen, ehe es dann durch die Stadt zum Vulkanmuseum Lava-Dome und zum Lavakeller geht, wo der Weg endet. Dort gibt es zum Abschluss des Wandertags für die Teilnehmer der Wanderungen noch Kurzführungen durch die unterirdischen Felsenkeller.