Bildung und Freizeit : Forstamt lädt zu Walddialog ein

Gerolstein (red) „Wie können wir die Anpassungsfähigkeit unserer Wälder in der Klimakrise verbessern und wie sichern wir deren zahlreiche Wirkungen und Leistungen?“ Diese zentralen Fragen stehen im Mittelpunkt von zwei Waldwanderungen, die das Forstamt Gerolstein in Birresborn anbietet.

-Verwenden Sie möglichst Holz und Holzprodukte aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Bekannte Siegel sind FSC, PEFC und Naturland. Der rheinland-pfälzische Staatswald ist beispielsweise nach FSC und PEFC zertifiziert. In vielen Teilen der Welt wird durch illegalen Holzeinschlag Raubbau am Wald betrieben.

„Millionen Bäume sind seit 2018 durch Hitzewellen, Dürre, Stürme und Starkregen in Rheinland-Pfalz abgestorben. Auch in unserer Region ist das sichtbar“, macht der Forstmann den Ernst der Lage deutlich. Betroffen sind nicht nur vom Borkenkäfer heimgesuchte Fichten. Selbst die von Natur aus am häufigsten vorkommende Buche und weitere Baumarten leiden.

Mit den Waldwanderungen in Birresborn möchte die Revierleiterin Wiebke Bönig zeigen, wie sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Wälder auf ihre täglichen Entscheidungen auswirken. „Nur artenreiche Mischwälder mit klimastabileren Baumarten haben eine Zukunftschance“, so die Försterin.

Die Mitarbeitenden des Forstamtes Gerolstein laden alle Waldinteressierten ein, an den Waldwanderungen teilzunehmen. Die Termine sind am 29. April um 17.30 Uhr und am 14. Mai um 15 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz an der Grillhütte Birresborn.