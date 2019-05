Mürlenbach : Eifelverein wandert in Weißenseifen

Mürlenbach (red) Der Eifelverein Mürlenbach lädt zu einer Wanderung am Sonntag, 2. Juni, ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Kyllwiese. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Weißenseifen. Hier schließt sich eine neun Kilometer lange Wanderung mit Förster Klaus Zeipert an.

