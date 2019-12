Freizeit : Wandern rund ums Maar

Schalkenmehren Der Eifelverein, Ortsgruppe Schalkenmehren, und die Eifelwanderführerin Andrea Balzert laden am Neujahrstag, 1, Januar, zu einer Rundwanderung durch die Maarlandschaft ein. Die Strecke führt zunächst zum Maarkreuz, weiter geht es in Richtung Mehren zum Zuckerberg, wo eine Pause eingeplant ist.

Nach der Rast geht es weiter über den Mühlenberg zu den ehemaligen Mühlen am Maarbach. Die Strecke ist circa 7,5 Kilometer lang. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Touristinfo in Schalkenmehren.