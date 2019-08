Tourismus : Schönster Wanderweg liegt im Tal der Wilden Endert

Bürgermeister und Touristiker freuen sich, dass der Endert-Wanderweg so beliebt bei den Wanderern ist. Foto: TV/Marco Rothbrust.

Ulmen/Daun (red) Der Wanderweg durch das Tal der Wilden Endert ist der schönste Wanderweg in Deutschland. Die Wandertour, die über knapp 21 Kilometer von Ulmen nach Cochem führt, landete bei dem Wettbewerb des „Wandermagazins“ an der Spitze.

In der Kategorie Touren hat sich der Wanderweg Wilde Endert mit 3541 Stimmen vor dem Kaiserstuhlpfad mit 2989 Stimmen durchgesetzt und gewonnen.

Die offizielle Auszeichnung wird am 7. September in Düsseldorf verliehen. Nachdem 2018 bereits der Lieserpfad auf dem zweiten Platz gelandet war, bringen die Leser des Wandermagazins dieses Jahr wieder eine Tour aus dem Gesundland Vulkaneifel aufs Treppchen. Aus einer Reihe von Vorschlägen wählte eine Jury mehrere nominierte Wandertouren aus, für die die Leser des Wandermagazins bis zum 30. Juni abstimmen konnten – online oder per Postkarte.