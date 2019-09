Freizeit : Wandertour zum Vulkangarten

Steffeln Der Eifelverein Steffeln bietet am Mittwoch, 25 September, ab 14 Uhr eine circa zweistündige Wanderung durch den Vulkangarten Steffeln und zum Eichholzmaar an. Es geht vorbei an historischen Bauernhäusern, alten Wegekreuzen und Bildstöcken.

Viele der alten Häuser im Dorf sind aus vor Ort abgebauten Vulkansteinen, oft verfestigte Tuffe, erbaut. Erwachsene zahlen vier, Kinder zwei Euro.