Wanderung : Wanderung auf dem Vulkanweg

Hillesheim (red) Der Eifelverein Hillesheim bietet am Sonntag, 10. November, eine Rundwanderung über die Kyllerhöhe am Goßberg, an der Arnulfuskapelle vorbei, zum Arensberg an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rathaus in Hillesheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken