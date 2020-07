Freizeit : Wanderung am Sonntagmorgen

Wanderung am Sonntagmorgen

Bettenfeld/Daun Wanderführer Reimund Schmitz lädt zu einer Wanderung am Sonntag, 19. Juli, um 8 Uhr ein. Gemeinsam soll es dann über das Elbachtal, einem ehemaligen Lavastrom der Mosenberg Vulkan-Gruppe nach Bettenfeld gehen.

Nach einem Frühstück im Landgasthof Weiler führt der Weg zu einem geologischen Highlight, der kohlensäurehaltigen Mineralwasserquelle „Dreisborn“, einem sogenannten Sauerbrunnen. Weiter geht es zu dem am Fuße des Mosenbergs gelegenen Horngraben.

Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person inklusive Frühstück. Treffpunkt ist in Manderscheid an der Infotafel am Ceresplatz (Kreisverkehr).