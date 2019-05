Wanderung : Wanderung am Strohner Määrchen

Wanderung am Strohner Määrchen

Daun (red) Der Eifelverein Daun lädt für Sonntag, 26. Mai, zu einer zwölf Kilometer langen Wanderung ein. Der Weg führt vom Strohner Määrchen durch einen riesigen ehemaligen See zur Strohner Schweiz und zurück zum Ausgangspunkt der Wanderung.

Eine Abschlusseinkehr ist vorgesehen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Gäste- und Veranstaltungszentrum Forum Daun. Von hier geht es in Fahrgemeinschaften zum Start. Anmeldungen bis Samstag, 25. Mai, bei Wanderführer Peter Burggraf unter Telefon 065993/8405 oder per eMail pitburggraf@t-online.de