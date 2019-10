Wanderung : Den Maarepfad erkunden

Lutzerath (red) Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel macht am Donnerstag, 17. Oktober, eine Wanderung auf dem Maare- und Thermenpfad von Lutzerath nach Bad Bertrich. Treffpunkt ist an der Touristeninfo in Lutzerath.

